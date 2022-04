BBB 22: Prefeitura de Vila Velha convoca torcida para Paulo André: "Juntos"

Nas redes sociais, a prefeitura de Vila Velha convocou a população para torcer para Paulo André na final do BBB 22

Paulo André (23) é um dos finalistas do BBB 22 e a prefeitura de Vila Velha, no Espírito Santo, onde o atleta olímpico mora, preparou uma programação especial para que a população acompanhe a grande final do reality.

O brother disputa o prêmio de R$ 1,5 milhão ao lado de Arthur Aguiar (33) e Douglas Silva (33), e a prefeitura convocou a população para assistir à atração ao vivo no Parque Prainha e torcer para que ele vença a edição.

"Salve, galera! Hoje tem canela-verde na final do @bbb e nós estaremos juntos na torcida pelo @iampauloandre. Quer torcer com a gente? Então bora pra Prainha porque vai ter telão, som, música e diversão. #VotenoPA #VemPraVilaVelha #BBB22", diz a postagem.

O BBB 22 está previsto para começar às 22h45. O programa desta terça-feira, 26, contará com diversas atrações como Paulo Ricardo (59), Jão (27), a dupla Matheus (27) & Kauan (33) e Léo Santana (34).

