BBB 22: Por racionamento de água, Gustavo discute com Natália: "Consciência social, mulher!"

Gustavo Marsengo chama a atenção de Natália depois de ter visto no telão que o volume de água estava diminuindo

Caras Digital Publicado em 03/04/2022, às 16h04 - Atualizado às 16h55

Além do racionamento das comidas pelas divisões de Vip e Xêpa, os brothers também têm que ficarem atentos para o nível de água da casa para tomarem banhos.

Na madrugada de ontem, 2, após a festa do Líder Gustavo Marsengo (31) e Natália Deodato (22) se desentenderam no banheiro da casa. Isso porque, a quantidade de água estava baixa e alguns brothers sugeriram para Natália terminar de lavar seu rosto na pia.

Confira aqui a discussão entre Gustavo Marsengo e Natália Deodato no Big Brother

Na sala estavam Gustavo e Douglas Silva (31), que repararam o volume de água diminuindo no telão. Gustavo vai para o banheiro e chama a atenção de Natália: "Negócio é o seguinte, não quero saber quem está bêbado ou não. Cancela a água ai!". Dentro do box ela responde: "Já está cancelada a água, estou me lavando sem água".

Enquanto a mineira lava o rosto no banho, Gustavo sugere que ela finalize o enxague na pia para que a água não acabe. Ela ignora a sugestão e novamente liga o chuveiro. Douglas Silva então também decide intervir: "A gente vai ficar sem conseguir tomar banho amanhã" disse ele. De dentro do box a designer de unhas rebate: "Ah, vai tomar no **". "Eu só vim avisar..." diz o ator para Linn da Quebrada (31) e retira do ambiente.

Natália fica irritada com a situação e avisa: "Vou começar a xingar. Não tem o porque de vir aqui ficar balançando beiço sendo que a água estava desligada", diz ela em tom elevado. "Para que que está vindo balançar beiço?" perguntou ela diretamente para Gustavo, que responde aos gritos: "Porque eu vou me lascar se você botar água a mais. Todo mundo vai se lascar. Consciência social, mulher. Vai pagar de louca agora? Pra cima de mim, não".

Jessliane Alves (26) e Eslovênia Marques (25) seguem tentanod acalmar a sister, que dispara: "Minha vontade é deixar ligada agora até terminar".

Confira momento da discusão: