BBB 22: Poder do ''não'', votação em duplas e paredão triplo; confira a dinâmica da semana

Dinâmica da semana é divulgada e novidades chamam atenção

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 01h25

Antes do início da Prova do Líder, o apresentador Tadeu Schmidt (47) divulgou a dinâmica da semana. As novidades da semana chamam atenção. Poder do "não", na sexta-feira, e paredão triplo, sem contragolpes e com votação em duplas são as grandes novidades.

Confira o cronograma:

Sexta-feira

- Consagração do líder. A dupla vencedora decide qual deles será o líder e quem terá direito a outra imunidade;

- O líder terá o poder do "não". Se a Larissa Tomásia (25), já estiver liberada para a prova da semana que vem, o líder poderá vetar três brothers. Caso contário, apenas dois.

Sábado

- Prova do anjo.

Domingo

- Anjo imuniza uma pessoa;

- Formação do paredão triplo;

- Líder indica uma pessoa;

- Casa se divide em duplas (as mesmas da Prova do Líder): cada dupla dá um voto em consenso no confessionário;

- Larissa Tomásia e Tiago Abravanel (34), por não terem feito a prova, já se garantem como dupla;

- O jogador que fez dupla com o líder da semana tem voto com peso dois;

- Finaliza com a prova bate e volta, em que todos participam, menos o indicado do líder.