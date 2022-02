BBB 22: Pedro Scooby vai atrás de sister após discussão

O surfista conversou com Jessilane após discussão na área externa da casa: "Não quero te ver com raiva"

Na tarde de hoje, 22, Pedro Scooby (33) e Jessilane Alves (26), tiveram uma discussão na área externa da casa. Chateada com a briga, Jessi foi ao quarto abalada e foi acolhida por Linn da Quebrada (31). Minutos depois, o surfista apareceu propondo apaziguar a situação: "Não quero te ver com raiva".





Confira a reconciliação de Pedro Scooby e Jessilane Alves



A professora afirma estar com raiva apenas naquele momento e explica:“Quando você pega uma plaquinha de não ganha de jeito nenhum e coloca no meu pescoço e diz que eu não ganho porque eu estou indo pelas opiniões de outras pessoas, coisa que você não acreditava que eu deveria fazer, porque eu sou uma formadora de opiniões, mas aqui dentro eu não estou fazendo isso, isso diz respeito ao meu trabalho, ao que eu faço lá fora. E isso pode colocar em jogo a credibilidade que eu passo em relação ao fato de eu ser professora, é isso que eu quero que você entenda. E quando eu fui conversar com você, eu só quis pontuar três coisas que me magoaram muito”.





Apesar da tensão inicial, os dois se mostram flexíveis e dispostos a escutar o lado do outro. Pedro explica que entende o que Jessi queria dizer, mas a forma com qual ela se expressou não foi a melhor :”"Você estava me agredindo! Você só expôs e quis me atacar". Jessi concorda com o surfista e pede desculpas. Pedro afirma admirar a profissão de Jessi, que é a mesma de sua mãe: "Eu tenho mãe professora falei com o maior orgulho, é uma das profissões mais nobres do mundo. Use isso para expor suas opiniões aqui, foi isso"



Eles seguem retificando o que disseram na discussão e se reconciliam com um abraço ao final da conversa.