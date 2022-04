BBB 22: Pedro Scooby surpreende ao revelar quem são suas prioridades na casa

Surfista Pedro Scooby surpreende ao falar quem ele irá defender nos próximos paredões do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 11/04/2022, às 08h56

Com o jogo do BBB 22 chegando cada vez mais perto do fim, os participantes já começam a pensar em votarem entre si dentro do confessionário.

Os amigos Pedro Scooby (33), Douglas Silva (33) e Paulo André (23) recentemente conversaram na sala do reality show da TV Globo sobre os rumos da competição milionária nas próximas semanas.

"Imagina se a gente ficar?", começou o P.A. "Nós cinco no Top 5? Ué, vai um ter que votar no outro!", disse o surfista

Prioridades no jogo

Em seguida, o esportista comentou quais são as prioridades dele dentro do confinamento. "Vocês dois são os meus desde o início. Acho que os moleques [Arthur e Gustavo] vão entender. Não tem jeito. Gosto muito dos dois, eles ganharam esse lugar na minha vida, mas estou com vocês desde o início", explicou Scooby.

"Vou estar sendo falso comigo mesmo se eu chegar lá e falar: 'eu voto no PA'. Óbvio, um pode ganhar a liderança e outro não sei o quê lá, mas aí é nós e vamos nos entender entre a gente", finalizou ele.