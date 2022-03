BBB 22: Pedro Scooby revela saudades de Jade Picon: ''A única pessoa que eu estou sentindo falta aqui é a Jade''

Em Festa do Líder, Pedro Scooby confessa aos outros brothers que sente falta de Jade Picon

10/03/2022

Eliminada no último paredão, com 84,93% dos votos, Jade Picon (20) ainda não saiu da cabeça dos brothers. Hoje de manhã, no Raio-X, Eliezer (31) se recusou a mandar uma mensagem especial para a ex-sister, acreditando que ela estaria em um Paredão Falso.

Mais tarde, enquanto fazia a Live do Líder, Pedro Scooby (33) fez questão de lembrar da sister, mandando uma mensagem a ela: "É muito triste que não teremos a nossa Jade aqui com a gente. O moleque [Paulo André] não conseguiu dormir ontem. Te amo e você foi um presente maravilhoso na minha vida."

Agora, na Festa do Líder, Scooby conta aos brothers: "Cara, vou te falar, de todo mundo que foi, a única pessoa que eu estou sentindo falta aqui é a Jade, o resto assim, maneiro se estivesse, mas...". "Independente de onde ela está, ela está olhando, vendo a festa", comenta Eslovênia Marques (25).

O surfista segue falando: "As pessoas do meu Top10, só a Jade não está". Gustavo Marsengo (31), então, faz aposta: "Ela está ali no quartinho, ali do lado"."Independente de onde ela esteja, ela está olhando", finaliza a pernambucana