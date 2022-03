BBB 22: Pedro Scooby revela que conheceu Cintia Dicker enquanto estava com Luana Piovani

Nos Estados Unidos, Pedro Scooby viu Cintia Dicker pela primeira vez, ao lado de Luana Piovani

Neste domingo, 6, Pedro Scooby (33) foi um dos brothers que participou do Almoço do Anjo no BBB 22. Em um papo sobre viagens, o surfista revelou quando viu a atual mulher, a modelo Cintia Dicker (35), pela primeira vez.

O momento aconteceu em Nova York, Estados Unidos. "Se eu não tivesse ido na Times Square a primeira vez, eu não teria visto a Cintia. Ela estava em um dos banners gigantes, em um dos prédios", começou o carioca..

Quando olhou para sua futura esposa, pela primeira vez, ainda era casado com Luana Piovani (45). "Eu estava com a Luana, falei: 'Caraca, bonito essa modelo, né?'. Luana falou: 'Pô, para mim é a modelo mais top que tem no momento", revelou Pedro.

"Caral**, que perigo", comentou Douglas, rindo. O surfista, então, rebateu citando a autoconfiança da ex-mulher, a atriz Luana Piovani: "Luana é super segura dela, filho. É sinistra ela. Depois que aconteceu a parada, a Luana fala isso em entrevista. [...] Luana é segurança, filho. Não tem nada no mundo que abale a segurança dela".

"Ela transpassa isso mesmo", comentou Eliezer (31). "Ela é assim, mano. [...] Duas coisas que já ouvi falarem da Luana. 'Ah, Luana quer aparecer porque ela está dura'. Isso aí esquece, só em outra vida", declarou Scooby.