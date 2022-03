BBB 22: Pedro Scooby revela não querer ganhar o prêmio do BBB: "Tem pessoas que precisam mais do que eu"

Em sua festa do Líder, o surfista conversa com Eslovênia Marques e Vinicius e revela motivos de não fazer questão do 1,5 milhão

Caras Digital Publicado em 10/03/2022, às 11h02 - Atualizado às 12h05

O Líder da semana, Pedro Scooby adorou cada detalhe de sua festa. Na maior parte do tempo, o surfista estampava um sorriso no rosto enquanto se divertia com os amigos na noite de ontem, 09.

Confira aqui a confissão de Pedro Scooby sobre o prêmio do Big Brother Brasil



Em conversa com Eslovênia Marques (25) e Vyni (24) o atleta confessou não fazer questão do prêmio de 1,5 milhão do reality: "Eu sou um cara que se eu chegar na final eu vou falar: ‘Eu nem quero ganhar, gente", revelou ele.



Eslovênia e Vyni explicam que é exatamente por essas atitudes que Pedro deve ser muito amado aqui fora: “Eu sei! Eu sei, é por isso que a gente te ama”, diz o cratense. "É por isso que o povo lá fora deve te amar muito e é por isso que a gente te olha dessa maneira (…) Não é que você não quer, você quer...”, argumenta a modelo.



O pai de Bem, Dom e Liz, desenvolve melhor o argumento de não fazer questão em ganhar o prêmio do reality. Segundo ele, outros participantes precisam mais da ajuda financeira e por ele ser mais racional, não teria problemas em dizer ao público que ele não merece ser o vencedor: "É que dinheiro é uma consequência, maneiro. Mas eu sou um cara consciente. Coloco a razão na frente do meu coração. Sou realista e sei que tem pessoas que precisam mais do que eu. Então, não posso chegar na final com uma pessoa que eu sei que precisa e falar ‘Eu quero muito ganhar!’. Vou ser realista de falar ‘Gente, eu acho que não sou o cara que tem que ganhar esse prêmio. Eu cheguei na final pela minha história, mas eu acho que não tenho que ganhar o prêmio’. Eu sou assim, se vocês me colocarem no paredão eu não vou ficar ‘ai, acabou minha vida’ eu vou ficar ‘cara****, valeu! Vambora!’. A vida é mesmo isso." , explicou o surfista.