BBB 22: Pedro Scooby fala sobre imunidade do Anjo: ''Eu daria pra ele''

O surfista Pedro Scooby acredita que brother será alvo da casa e pretende imunizá-lo caso ganha a Prova do Anjo

CARAS Digital Publicado em 11/02/2022, às 19h48

Pedro Scooby(33), Paulo André (23) e Jade Picon (20) conversaram no quarto do Líder sobre a formação do próximo paredão.

Durante a conversa, a influenciadora digital quis saber quais participantes poderiam votar nele. "Você acha que pode receber voto de quem?", questionou ela. "Lina, Natália e Jessi", respondeu o brother.

Paulo André avisou que as sisters devem votar nele. "Esquece, mano, essas meninas vão bater aqui até eu ir pro Paredão", opinou o atleta. "Já tô vendo que vou ter que desempatar um Paredão. Vocês têm que ganhar o Anjo entre vocês", afirmou Jade.

Scooby disse para os colegas que acha que Douglas Silva (33) pode ir ao Paredão. "Acho que quem está mais no alvo agora é o DG. Ele quase bateu e quase foi", afirmou.

Em seguida, o surfista contou para quem daria a imunidade caso ganhe a Prova do Anjo. "Se eu ganho o Anjo, de repente eu daria pra ele", afirmou ele. "Tem que ver também como a casa tá em relação ao Arthur agora", comenta Jade.

Paulo André choca ao dizer que não sabe quem é Luana Piovani

Paulo André precisou estar confinado na casa mais vigiada do Brasil para descobrir quem é Luana Piovani (45). O atleta arrancou risadas dos colegas de confinamento na madrugada da última quinta-feira, 10, ao confessar que não sabia quem era a ex de Pedro Scooby.

"Sua mina é atriz?", questionou o brother. Scooby confirma que a atual, Cintia Dicker, também é, e Douglas completou: "Mas a ex dele era também. Você não sabia? Estava recluso?", brincou o ator. Paulo afirmou que sabia que o sufista era casado, mas não que sua ex era atriz.