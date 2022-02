BBB 22: Pedro Scooby e Jessilane discutem: "Você está se fazendo de vítima"

Após conselho de Linn da Quebrada, a professora tenta conversar com Pedro Scooby sobre Jogo da Discórdia de ontem e brothers discutem.

Caras Digital Publicado em 22/02/2022, às 15h14

A professora Jessilane Alves (26), revelou à sua amiga de confinamento Linn da Quebrada (31), não ter gostado dos comentários de Pedro Scooby (33), no último Jogo da Discórdia. A cantora então, aconselha a amiga a conversar com o surfista sobre a noite de ontem, 21.

Confira aqui a discussão entre Pedro Scooby e Jessilane Alves



Na área externa da casa, Jessi questiona Pedro por dizer que ela é alguém influenciável e o surfista é direto: "Por que você não expõe a sua opinião". Jessi rebate: "Não exponho minha opinião para você!", "Você nunca expõe sua opinião. A sua opinião fica baseada atrás da opinião da Lina", disse ele.



O surfista continuou: "O que eu falei que achava você influenciável foi a partir do momento que você me respondeu falando que o DG que é um cara que você tinha tido intimidade, que você tinha trocado, que você tinha tido conversas com ele, você falou que tinha que encontrar motivos nas pessoas para votar. Em vez de resolver...”. Jessi discorda com o brother justificando que Douglas Silva (33), nunca foi uma opção de voto para ela.



A discussão seguiu e Pedro Scooby afirmou que Jessilane foi interesseira com DG na primeira semana em que ele foi líder. A professora, justifica: "Estava me sentindo coagida naquela semana, queria saber se ele ia me indicar". O surfista segue sem concordar com Jessi, afirmando: "Foi interesse", repete ele.



A professora também tocou no assunto da proposta de Douglas Silva para seu grupo (Jessi, Natália e Lina) se unirem com eles para se defenderem, e Jessi recusou explicando não confiar em Pedro Scooby, Paulo André (23) e Arthur Aguiar (32): "Ele trouxe essa proposta de unir o grupo para a gente se defender e eu não aceito. Você (Scooby) sempre foi minha opção de voto. O PA já votou em mim e o Arthur também, não quero me aliar em quem votou em mim, seria incoerente". Pedro afirma não ter feito parte dessa proposta.



A professora continuou explicando que fica incomodada quando Pedro Scooby usa esses acontecimentos com DG para justificar os ataques à ela nos últimos Jogos da Discórdia e continuou afirmando que fiou chateada do brother ter citado sua profissão ontem: "O fato de eu ser professora e o meu comportamento dentro do jogo, são coisas diferentes. A Jessilane que entra numa sala de aula não é 1/3 do que eu faço aqui, porque aqui, eu to vivendo o programa, tô vivendo o jogo. Na sala de aula eu estou vivendo a minha profissão, e a minha responsabilidade para com a minha profissão é a maior responsabilidade que eu tenho na minha vida”, disse ela muito abalada.



Pedro Scooby, rebateu: "Você está se vitimizando". A professora justifica: "Nao estou me vitimizando, estou explicando como fiquei me sentindo" o surfista não concorda e retruca: "Você está fazendo um show aqui." Sem entrarem em um consenso Jessi levanta dizendo: "A Jessi que tá aqui dentro é a que atravessou a porta, não a que você criou na sua cabeça". Em seguida, ela segue para o quarto Grunge chorando e é amparada por Linn da Quebrada.

Confira parte da discussão dos brothers:





Jessilane falou ao Scooby que a Jessi que entra no jogo é diferente da Jessi que entra numa sala de aula:



Jessilane: “Aqui eu estou vivendo o programa, o jogo e lá dentro da sala de aula eu estou vivendo minha profissão”



Pedro: “Você só me chama pra se vitimizar.” #BBB22pic.twitter.com/5baF1wnI5W — Tracklist #BBB22 (@tracklist) February 22, 2022

Quem você quer que saia no 5° paredão do BBB 22? Brunna Gonçalves

Gustavo Marsengo

Paulo André