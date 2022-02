BBB 22: Pedro Scooby diz estar disposto em dar a liderança ao Paulo André: ''Você é meu irmão''

Em conversa na área externa, Pedro Scooby diz que cederá o colar do líder ao Paulo André

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 22h16

A Prova do Líder do BBB 22 de resistência foi decida na manhã desta sexta-feira, 25! Após mais de sete horas de dinâmica, Pedro Scooby (33) e Paulo André (23) venceram a dupla com quem estavam disputando, composta por Jade Picon(20) e Laís Caldas (30).

Ao fim da tarde, os brothers conversaram na área externa sobre qual deles exerceria a liderança. O surfista, então, revelou que está disposto a abrir mão do colar do líder para P.A: "Você é meu irmão. Se tiver que escolher, eu tô disposto a dar o líder pra você, pra você viver essa experiência".

No papo, Pedro Scooby ainda foi além. Disse que o atleta poderá escolher sozinho quem irá para o paredão, caso seja líder. No entanto, o surfista ressaltou que recomendaria Linn da Quebrada (31) como principal indicação. "Para de ficar pensando em pessoas que não tão pensando em você. Vai no seu feeling, na sua consciência. Não adianta perguntar para a galera [sobre votos]", disparou Pedro.

Segundo a dinâmica da semana, a dupla terá de escolher, no programa ao vivo de hoje, qual dos dois irá ficar com a liderança e qual estará imunizado para o próximo paredão, o que poderá fazê-los mudarem de estratégia. Mas, caso cumpra o combinado, seria a segunda vez que Scooby abriria mão da liderança do programa. O surfista já havia ganhado uma prova em dupla com Tiago Abravanel (34) e deixou o ator ficar com o colar do líder.