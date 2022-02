BBB 22: Lucas comendo demais e justificativas de votos dominam o dia; saiba tudo o que rolou no reality show

Marcado pelos diversos desdobramentos da noite pós formação de paredão, que levou Arthur Aguiar (32), Douglas Silva (33) e Naiara Azevedo (32) para a berlinda, o dia de hoje, 7, ainda teve questionamentos sobre brothers comendo mais que outros, líder revelando veto e muito mais!

Quem vai ser eliminado no terceiro paredão do BBB 22?

Quer saber como foi o dia dos brothers e sisters? Então, segue com a gente para conferir tudo o que aconteceu, hoje, na casa mais vigiada do Brasil!

Logo após serem acordados pelo toque de despertar, os brothers tiveram que passar pelo famoso Raio-X. Laís Caldas (30) pedindo apoio para a Naiara ficar e Paulo André (23) revelando sua estratégia de jogo foram os destaques.

PA usando o raio-x certinho, para dividir o jogo dele com o público. #BBB22 🎥Reprodução/TV Globo pic.twitter.com/xh9ppQxtJb

Durante a tarde, Vinicius elogiou o voto da líder Jade Picon (20), dizendo: "Eu tiro o chapéu para ela. Falei inclusive na frente de Maria: 'Sei que foi bem direta para você, mas eu tiro meu chapéu para ela. Ela como Líder, rapaz... Está sendo de tirar o chapéu. Posicionamento, atitude, voto. Não tem o que questionar, nada. Está de parabéns. Bateria palma para ela lá fora, sem dúvida".

Escondendo comida

Nesta manhã, Laís Caldas (30), Bárbara Heck (29), Jade Picon, Eliezer (31) e Vinicius se queixaram sobre a comilança de Lucas (31). Segundo eles, o brother estaria consumindo toda a comida e deixando os demais sem opções, além de ter sido o que menos doou estalecas para as compras do mercado.

A atual líder, portanto, disse que iria conversar com o engenheiro. Os outros concordaram que é necessário chamar atenção do brother para pensar mais no coletivo.

Apesar disso, decidiram "trollar" Lucas, escondendo a comida. "Vamos falar: 'ué, acabou!'", riu Jade. Bárbara foi até a geladeira e escondeu itens como queijo, presunto, dentre outros, na gaveta de legumes.