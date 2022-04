BBB 22: Paulo André revela truque usado por Lucas Bissoli durante o banho

Falando sobre os mais ''biscoiteiros'' do reality, Paulo André revela truque usado por Lucas Bissoli, no banho, para chamar atenção

CARAS Digital Publicado em 10/04/2022, às 23h21

Hoje é dia de mais uma eliminação, Prova do Líder e formação do décimo quarto paredão no BBB 22! Antes de passarem por todas essas dinâmicas. os brothers olhavam as últimas fotos tiradas por eles dentro da casa.

Em uma das conversas na sala, falam sobre os brothers que mais gostavam de aparecer na casa. Para Pedro Scooby (33), o maior 'biscoiteiro' do BBB foi Lucas Bissoli (31).

Paulo André (23), então, revelou o truque usado pelo "Barão da Piscadinha" durante o banho: "No começo, antes dele tomar banho, ele lavava o vidro", contou o velocista, que relembra que, quando questionou Lucas sobre o motivo disso, o capixaba respondeu que era por causa da câmera.

"Ele lavava tudo direitinho e falava 'agora eu posso (começar a me ensaboar)'", completou PA, revelando que o capixaba só começava a se lavar quando estivesse tudo certo para a câmera conseguir filmá-lo.