BBB 22: Paulo André nega que ficou com Jade Picon e Pedro Scooby suspeita: ''Mentiroso''

Pedro Scooby faz piada ao suspeitar que Paulo André e Jade Picon ficaram no quarto do líder

CARAS Digital Publicado em 12/02/2022, às 08h39

O beijo de Paulo André (23) e Jade Picon (20) apesar de ter sido "escondido" no quarto do líder, alguns brothers acabaram percebendo que rolou.

Após ficar com a sister depois da festa neste sábado, 12, o atleta foi logo abordado por Pedro Scooby (33) que o questionou sobre o ocorrido.

"E aí?", perguntou o surfista. "O que foi?", disse Paulo André. "Rolou?", questionou Pedro Scooby novamente. "Não", negou o atleta.

Percebendo um sorriso diferente no amigo, o ex de Luana Piovani (45) logo brincou: "Mentiroso. Você nem consegue mentir. E esse sorriso com 50 dentes na sua cara?".

"Não rolou", negou novamente Paulo André. "Rolou, sim", insistiu Scooby. "Não", voltou a negar o atleta olímpico. Por fim, Pedro Scooby avisou o amigo: "Vai dormir comigo, não. Vou te bicar da cama".

O beijo de Paulo André e Jade Picon

Na madrugada deste sábado, 12, Paulo André e Jade Picon deixaram a festa juntinhos e foram para o quarto do líder.

Após tomar um banho no recinto, o atleta foi surpreendido ao ser puxado para a influenciadora que lhe deu um beijo.