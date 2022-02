BBB 22: Paulo André manda recado para Laís: "Não vem me indagar"

O atleta não curtiu as indagações de Laís durante a festa do BBB 22 e mandou um recado para a sister

CARAS Digital Publicado em 20/02/2022, às 09h10

O clima pesou entre Paulo André (23) e Laís (30) durante a madrugada deste domingo, 20, no BBB 22.

Durante a festa, Laís foi ao quarto Lollipop e perguntou para Paulo André, o que Arthur Aguiar (32) falou sobre ele em conversa com o atleta.

Indignado, Paulo André mandou um recado para a sister: "Mesmo papo que eu dei pra Bárbara, entendeu? Se quiser resolver um bagulho, você resolve com quem tem que resolver. Não vem me indagar, não. Ouviu da boca dele tem que resolver com ele, não é comigo não", começou.

"Ficar me indagando... esse problema não é meu. Se resolve, mas se você não quiser conversar com ele, ai não é problema meu, entendeu?", falou.

Na web, os espectadores do programa aplaudiram a postura de Paulo André: "Ponto alto da noite", escreveu um. "Inimigo da fofoca", comentou outro. "O PA não fala, ele faz um rap", disse o terceiro.

Paulo André manda recado para Laís:

"O que o Arthur falou de mim pra vc?"(Laís)

"Mesmo papo que mandei pra Bárbara, entendeu. Se tu quiser resolver um bagulho resolve com quem tem que resolver, não vem me indagar não. Se não quiser conversar com ele não é problema meu." (PA)



🗣️🗣️🗣️ #BBB22pic.twitter.com/xlMbr8le0t — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 20, 2022

