BBB 22: Paulo André é o novo líder do reality e Pedro Scooby está imunizado para o próximo paredão

Em programa ao vivo, Paulo André e Scooby definem quem é o novo líder e quem está imunizado

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 23h41

A Prova do Líder do BBB 22 de resistência foi decida na manhã desta sexta-feira, 25! Após mais de sete horas de dinâmica, Pedro Scooby (33) e Paulo André (23) venceram a dupla com quem estavam disputando, composta por Jade Picon(20) e Laís Caldas (30).

Segundo a dinâmica da semana, a dupla teria de escolher, no programa ao vivo de hoje, 25, qual dos dois iria ficar com a liderança e qual estaria imunizado para o próximo paredão.

Enquanto todos estavam em diferentes cantos da casa, o apresentador Tadeu Schmidt (47) convocou-lhes de suspresa na sala, pedindo para que a dupla, então, definisse quem ficaria com quê.

Cumprindo o combinado, Scooby cedeu o colar do líder ao Paulo André e ficou com a imunidade assim, sendo a segunda vez que o surfista abre mão da liderança do programa. Ele já havia ganhado uma prova em dupla com Tiago Abravanel (34) e deixou o ator ficar com o colar do líder.

Paulo André escolhe o VIP

Paulo André, como líder, teve o direito de escolher cinco pessoas para ficar com ele no VIP da casa. Então, escolheu: Pedro Scooby, Jade Picon (20), Gustavo Marsengo (31), Douglas Silva (33) e Arthur Aguiar (32).

Confira a reação do público

#BbB22 " VAI QUE ELES ME CHAMAM PRA JADE NAO FICA SOZINHA

😂😂😂 pic.twitter.com/Uaujg6ftDy — Renato Veloso (@RenatoV55876448) February 26, 2022

O PA é brabo, botou Jade e Arthur pra se entender, sem nem dar uma palavra sobre isso... #BBB22pic.twitter.com/uP1qpkFlE8 — ᴊᴀᴅsᴏɴ_ᶜʳᶠ🔴⚫ (@jad3son) February 26, 2022