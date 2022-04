BBB 22: Finalista, Paulo André é o brother que mais ganhou seguidores durante o confinamento

Atleta Paulo André, finalista do BBB 22 ao lado de Arthur Aguiar e Douglas Silva, foi o participante que mais conquistou seguidores durante o programa

CARAS Digital Publicado em 26/04/2022, às 10h47

O finalista do BBB 22 Paulo André (23) foi o participante do reality da TV Globo que mais conquistou seguidores nas redes sociais!

Nesta terça-feira, 26, acontece a grande final do programa e vamos descobrir quem será o grande campeão que vai levar o prêmio de R$1,5 milhão.

O atleta, que disputa o top 1 na edição com Arthur Aguiar (33) e Douglas Silva (33), tinha apenas 78 mil seguidores quando entrou no BBB 22. Atualmente, Paulo André soma mais de 7,7 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram.

Jade Picon (20), affair de P.A. no jogo, também bombom na web, mesmo sendo eliminada no maior paredão da temporada, ainda na metade da atração.

Arthur, apontado como o favorito ao prêmio, aparece no ranking em terceiro lugar. Seus números praticamente duplicaram desde o anúncio de que estaria no reality.

Arthur Aguiar, Paulo André e Douglas Silva contam sobre os momentos mais difíceis

Na noite de segunda-feira, 25, Tadeu Schmidt (47), no programa ao vivo, pediu para os brothers contarem os seus momentos mais complicados dentro do reality. Paulo André contou que o momento mais complicado ao longo do programa foi em um dos Almoços do Anjo, quando percebeu que o comportamento de seus pais estava estranho. "Eu vi o vídeo da minha mãe e do meu pai, senti minha mãe meio estranha e meu pai também e fiquei trazendo bastante pensamentos negativos. Foi onde virei uma chave, botei uma armadura, falei: vou seguir, sei que confio nos planos de Deus, confio em mim e sei que vai dar tudo certo. E segui. Mas foi muito difícil. [...] Esses pensamentos foram me derrubando aos poucos, mas depois eu me reergui pra seguir em frente", disse o atleta.

Confira o número de seguidores de Paulo André e ranking com números dos brothers na web:

1. Paulo André: ganhou 7,6 milhões de seguidores

2. Jade Picon: ganhou 6,2 milhões de seguidores

3. Arthur Aguiar: ganhou 5,2 milhões de seguidores

4. Pedro Scooby: ganhou 5,2 milhões de seguidores

5. Vyni: ganhou 4,7 milhões de seguidores

6. Rodrigo Mussi: ganhou 3,5 milhões de seguidores

7. Natália: ganhou 2,9 milhões de seguidores

8. Eslovênia: ganhou 2,9 milhões de seguidores

9. Douglas Silva: ganhou 2,8 milhões de seguidores

10. Linn da Quebrada: ganhou 2,8 milhões de seguidores

11. Maria: ganhou 2,1 milhões de seguidores

12. Naiara Azevedo: ganhou 2,1 milhões de seguidores

13. Lais: ganhou 2 milhões de seguidores

14. Tiago Abravanel: ganhou 1,9 milhão de seguidores

15. Brunna Gonçalves: ganhou 1,8 milhão de seguidores

16. Lucas Bissoli: ganhou 1,8 milhão de seguidores

17. Gustavo: ganhou 1,7 milhão de seguidores

18. Jessilane: ganhou 1,6 milhão de seguidores

19. Bárbara Heck: ganhou 1,3 milhão de seguidores

20. Eliezer: ganhou 1,2 milhão de seguidores

21. Luciano: ganhou 1 milhão de seguidores

22. Larissa: ganhou 875 mil seguidores