BBB 22: Paulo André discute com Pedro Scooby após festa: ''Deu munição para as minas''

O atleta olímpico relembrou uma desavença com o surfista e o criticou por expor a situação perto das sisters

CARAS Digital Publicado em 10/04/2022, às 09h02

Após a festa do BBB 22, Paulo André (23) e Pedro Scooby (33) discutiram sobre uma brincadeira feita em frente às sisters.

O atleta olímpico relembrou algumas falas do surfista durante uma desavença anterior, quando na ocasião eles se desentenderam ao falarem sobre desenhos antigos, e o ex-marido de Luana Piovani (45) chamou o velocista de "mimado birrento".

"Você deu munição para as minas", afirmou ele, lembrando que as comadres estavam acompanhando a discussão. Em seguida, ele também recordou as desavenças de Scooby com Tiago abravanel (34) e Lucas Bissoli (31). "Tá bom. Eu não vou te zoar mais. Pode deixar", prometeu ele. "Prefiro ser sincero", retrucou o atleta olímpico. "Não vou zoar em relação a isso", respondeu o surfista.

Em seguida, Paulo André avisou que a questão não são as brincadeiras entre eles, e sim na frente das rivais. "O problema não é entre a gente. O problema é você verbalizar a mesma coisa que ela falou e dar munição para isso. Esse é o problema", explicou. "Tá bom. Já te pedi desculpa", falou Scooby.

"A gente sempre se zoou", comentou PA. "Mas você entende que eu não te falei para magoar? Eu estava zoando!", ressaltou o surfista. "Esse não é o problema. O problema é que você soltou um bagulho que ela também soltou e agora é munição para ela. O lugar é esse. O problema não é esse. É tomar cuidado para você não soltar as paradas. Você já me zoou na frente de todo mundo e de boa. É um caso específico", explicou o atleta.

A discussão continuou e o velocista seguiu comentando sobre o fato que aconteceu na festa, enquanto Pedro tentava trazer outras situações à tona causadas pelo brother. "Não vou mais te zoar nesse lugar, na frente delas. Eu já entendi", avisou ele. "Eu coloquei em duas situações para você entender o meu lugar", justificou PA. "Entendi. É que suas comparações foram ruins... Você não precisa fazer isso. Você já é grandinho. Você tem que virar e me falar: 'Scooby, você viajou na hora que me zoou na frente das meninas'", disparou o surfista. "Foi o que falei. Só te tentei fazer enxergar a parada", pontuou o atleta olímpico. "Está de boa", completou Scooby.

Brothers fazem as pazes

Após a discussão, Paulo André e Pedro Scooby foram para o quarto Grunge. Antes de dormirem, os dois se acertaram e trocaram declarações.

O atleta olímpico foi até a cama do surfista e lhe deu um beijo na testa. "Te amo", afirmou ele. "Também, mano", respondeu o surfista. Os brothers, então, se abraçaram. "Tamo junto", declararam.

Depois, Scooby foi até a cama de PA e pede desculpas pela discussão. "Qual foi?", questiona Paulo André. "Também estava fritando com isso. Te amo. Desculpa", pediu o ex-atleta. "Te amo, também. Boa noite e amanhã tem videozinho. Esquece", completou o velocista, referindo-se ao almoço do Anjo.