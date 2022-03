BBB 22: Paulo André confessa medo do paredão: ''Eu estou zero confiante''

Em conversa com Pedro Scooby, o atleta olímpico confessou que não está confiante para o resultado da berlinda

28/03/2022

Paulo André (23) e Pedro Scooby (33) conversaram sobre o paredão do BBB 22 nesta segunda-feira, 28. Os dois estão na berlinda ao lado de Lucas Bissoli (31).

No ofurô da casa, os brothers falara sobre as expectativas do resultado do paredão, que será definido nesta terça-feira, 29.

"Eu estou zero confiante, mano", confessou o atleta olímpico. "Eu também não estou confiante não, mas estou, tipo, amarradão", respondeu o surfista.

PA então analisou sua participação no reality. "Mas é isso, estou vivendo. Ele [Lucas] mais fechado, e a gente mais vivendo, pode parecer que a gente está tipo: 'Ah, está tranquilo'. Mas zero [confiante]", afirmou ele.

Vale lembrar que o atleta foi indicado ao paredão pela líder da semana, Linn da Quebrada (31). Lucas e Scooby foram os mais votados da casa.

Paulo André critica Linn da Quebrada

Após a formação do paredão, Paulo André conversou com Pedro Scooby, Arthur Aguiar (33) e Douglas Silva (33) e desabafou sobre o discurso de indicação.

Para o atleta, a líder jogou sujo. "Não quero me precipitar nas palavras... ela jogou sujo! Ela justificou 'tirou duas pessoas do meu VIP'... ela estava rindo disso aqui", recordou o Castigo do Monstro que tirou Lucas (31) e Eslovênia (25) das regalias do VIP.