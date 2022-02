BBB 22: Paulo André aconselha Jade Picon: "Ta comprando a guerra errada"

Durante a madrugada, Paulo André e Jade Picon conversam sobre atitudes da empresária com Arthur Aguiar

Na madrugada de hoje, 16, o casal Paulo André (23) e Jade Picon (20) não só trocou beijos carinhosos no Quarto do Líder, mas também conversaram sobre o jogo.



Com a rivalidade criada entre a empresária e Arthur Aguiar (32), em que a sister o indicou duas semanas seguidas ao paredão, o atleta olímpico deu sua opinião sobre as atitudes de Jade com o ator.

"O moleque é bravo, gente boa, bateu e voltou de 2 paredões, você que está se enrolando aí, tá comprando a guerra errada” disse ele.

“Eu vim para isso, para jogar, para viver tudo, seguir meu coração, se meu coração fala que é isso, eu não posso fazer ao contrário. Voce vê que eu tenho uma boa convivência” responde a empresária.

Paulo André então, rebate: “Vejo, ótima, debochada”



“Eu não sou debochada, quando que eu fui debochada com ele?” questionou Jade.

O atleta olímpico relembra as atitudes da sister: “Quando? Não lembro? Entregando a pulseira, tacando um balde, (…) esses bagulhos nada a ver você fazer, fingir que vai entregar a pulseira, é isso que teu coração manda fazer ?" conclui ele.

Jade então, se justifica: “É só uma tiração de onda.”