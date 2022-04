BBB 22: Páscoa antecipada, discussão entre Natália e Eliezer e previsão de Jessi para a eliminação; confira o resumo do dia

Levando a diante as consequências do Jogo da Discórdia, os brothers passam a projetar eliminação da noite; confira o resumo

É dia de eliminação no BBB 22! Hoje, os brothers levaram a diante as consequências do Jogo da Discórdia e já passaram a especular a dinâmica da noite na casa. Para adocicar a vida dos brothers, a produção do programa preparou uma Páscoa antecipada.

No confessionário do reality show da TV Globo, Gustavo Marsengo (31) falou com os fãs dele e fez um apelo para quem quer que ele continue no jogo dentro da competição milionária.

"Terça decisiva hoje por aqui. Conto que vocês continuem votando e acreditando. Sei que não tenho dado folga para minha torcida. Eu nem sei se tenho uma torcida..."

Caça aos ovos

No inicio da tarde, os brothers se surpreenderam com uma ação especial celebrando a Páscoa. Com orelhinhas de coelho, fizeram uma divertida caça aos ovos pelo gramado!

Depois, eles puderam se deliciar e enviar os chocolates, encontrados na casa, à pessoas queridas de suas vidas.

Na tarde desta terça-feira, 12, Natália Deodato (22) chamou Eliezer (31) para conversar sobre a consequência do Jogo da Discórdia que aconteceu na noite desta última segunda-feira, 11.

A sister explicou para o affair o motivo de tê-lo colocado no 'Monstro Extra' no lugar de Jessilane Alves (26) e o designer desabafou dizendo que passou o programa inteiro no Castigo e que agora nem a liderança pode aproveitar.

Eliezer: "Era uma liderança de dois dias, super repentina, super curta e você, também, sabia disso. Da mesma forma que você só pensou na Jessi"

Natália: "Não, eu pensei nos dois"



Ao ver que Natália Deodato e Eliezer discutiam no reality show da TV Globo, o ator carioca Douglas Silva (33) teve uma reação um tanto quanto inusitada.

"Era para ser um ambiente divertido, galera. Uma coisa de paz!", falou Jessilane Alves (26) ao olhar o clima tenso entre a dupla.

Filmando a ação e fazendo conteúdos em vídeo, D.G. completou: "Um momento doce... Ixi, gente, o couro comendo!".

Previsão de Jessi

No quarto, Natália Deodato e Jessilane Alves conversaram sobre a próxima berlinda da edição. A professora, temerosa em relação ao resultado do paredão da noite, sente que pode ser o próximo alvo da casa.

