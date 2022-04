BBB 22: Participante revela que quis apertar o botão e desistir do jogo

Participante revela que já quis apertar o botão e deixar a competição do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 25/04/2022, às 09h26

Após a eliminação do Lollipoper Eliezer (31), que deixou o BBB 22 neste domingo, 24, e ficou de fora da grande final, os atuais participantes conversaram sobre o jogo.

Em um papo bastante sincero com Arthur Aguiar (33), o ator Douglas Silva (33) confessou que ele chegou a pensar em desistir do reality show da TV Globo.

"Eu fui eu aqui, esquece. Falei: 'cara, não vou chegar lá fingindo ser uma outra pessoa porque eu não consigo. É isso. Eu sou verdade, eu não consigo fingir sentimento, eu não sou simpático só por conveniência. Eu não consigo ser. Eu sou verdade", falou ele.

"Se der ruim, se eu sentir que também não estou aguentando a pressão, aí eu meto o pé... Um dia, me vi sozinho, sentado ali. Vi o botão verde. Aí eu falei: 'Não vou fazer isso'", contou o artista.

Sair no paredão

"A primeira vez que eu pensei, falei: 'vou apertar nada, não sou de desistir'. Se tiver que sair, que eu saia no Paredão, mas eu não vou dar esse gostinho para as pessoas que me colocaram naquele lugar de me sentir mal. Falei: 'não vou dar esse gosto, não, vão ter que me engolir. Então toda vez que eu voltava do Bate-Volta, eu mantinha a postura e eu via no semblante de todo mundo. Isso era impagável para mim, porque eu vi que, tipo, 'caramba, ele voltou'", falou o DG.