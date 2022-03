BBB 22: Paredão histórico? Famosos comentam sobre berlinda com Jade Picon e Arthur Aguiar

Confira a reação das celebridades sobre o embate entre Jade Picon e Arthur Aguiar no paredão

CARAS Digital Publicado em 06/03/2022, às 09h06

É difícil esquecer que, durante o BBB 20, rolou um paredão histórico entre Manu Gavassi (29) e Felipe Prior (29).

E, desde o começo da rixa entre Jade Picon (20) e Arthur Aguiar (33) no BBB 22, as pessoas vêm tentando ‘reviver’ esse momento.

Para a felicidade -ou não- dos internautas, a partir da noite do último sábado, 05, os dois estão oficialmente na berlinda.

Isso aconteceu após a influenciadora digital ter atendido o Big Fone, sendo emparedada automaticamente e podendo indicar alguém para ir com ela.

Mas, apesar de os dois finalmente estarem se enfrentando, os famosos não parecem estar querendo fazer desse um embate como o da edição de 2020.

No Twitter, algumas celebridades opinaram sobre o paredão. “Todo mundo concorda que a favor do entretenimento não tem que sair nem Jade nem Arthur agora, gente?”, questionou Anitta (28).

O influenciador Álvaro (23) opinou: “E cabe ao brasileiro tirar quem for com Jade X Arthur… Se isso acabar, o programa morre”.

“Não é por nada não mas tenho que respeitar a Jade nisso, mesmo não gostando de muita coisa do jogo dela. [Ela] não pipoca, bota o rival dela e pronto, mesmo ele tendo voltando de 3 paredões. Arthur já pipocou várias vezes, não gosto da Laís, mas concordo com ela, ele nunca vai na Jade. Se ela sair vai sair com dignidade de jogadora e sem arregar, Arthur novamente não teria colocado ela é ela escolheu ele pra enfrentá-la, contra fatos não há argumentos!”, começou argumentando Flay (27).

“C*ralho, ‘bora, eu e você no paredão’ olho no olho. Eu respeito demais quem não arrega nesse jogo, e olhe que até hoje eu não tinha me identificado muito com o jeito dela e do grupo, mas nisso tive que tirar o chapéu, pois hoje mesmo ele deu desculpa pra não botar ela no monstro. Não sou nem fora Jade nem fora Arthur, acho que eles podem salvar essa edição no embate mais pra frente, pode ficar mais interessante depois, vamos na 3ª opção, gente? Tentem imaginar o programa um dos dois saindo agora… Não dá né ? Ninguém entrega nada de entretenimento”, pediu a ex-participante do BBB 20.

“Entre Arthur e Jade a gente tira alguma planta, boa noite!”, sugeriu Wesley Safadão (33).

“Nessa disputa, eu tô contra o bate-volta. Quero ver esse paredão de bilhões”, brincou Cleo (40). “Também quero que os dois fiquem mais tempo na casa [risos]. Ainda tem 1 mês e meio de programa, gente”.

Rafael Portugal (37) pode ter saído do reality, mas ainda está acompanhando: “Pra mim, quem sai nesse paredão é a pessoa que vai com eles”, disse.

Confira a reação dos famosos sobre o paredão entre Jade Picon e Arthur Aguiar:

Todo mundo concorda que a favor do entretenimento não tem que sair nem Jade nem Arthur agora, gente? — Anitta (@Anitta) March 6, 2022

e cabe ao brasileiro tirar quem for com jade X arthur…. se isso acabar, o programa morre. #BBB22 — alvaro (@alvxaro) March 6, 2022

Não sou nem fora Jade nem fora Arthur, acho que eles podem salvar essa edição no embate mais pra frente, pode ficar mais interessante depois, vamos na 3ª opção gente ?!?!

Tentem imaginar o programa um dos dois saindo agora … não dá né ? Ninguém entrega nada de entretenimento — FLAY (@flaayoficial) March 6, 2022

Entre Arthur e Jade a gente tira alguma planta, boa noite! #BBB22 — Wesley Safadão (@WesleySafadao) March 6, 2022

tb quero q os dois fiquem + tempo na ksa kkkkkk ainda tem 1 mês e meio d programa gnt #BBB22 — CLEO (@cleo) March 6, 2022