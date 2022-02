BBB 22: O que levou Tiago Abravanel a desistir do reality: confira momentos que antecederam saída do ator e cantor

Querido por muitos, priorizado por ninguém. Entenda contexto por trás da desistência de Tiago Abravanel do reality

Caras Digital Publicado em 27/02/2022, às 16h02

Tiago Abravanel (34), chegou como um dos participantes convidados para o seleto grupo do Camarote. Logo no início do reality, o ator e cantor foi bem recebido pelos outros companheiros de moradia. Seu carisma, calma nos discursos e maturidade eram bem vistos dento da casa.



Entretanto, com a chegada dos participantes da Casa de Vidro, Tiago mudou algumas de suas atitudes. Os novos participantes, Larissa Tomasia (25) e Gustavo Marsengo (31), que tinham informações externas, confessaram a Tiago que ele não era bem visto pelo público. O brother então, ficou mais silencioso dentro da casa.

Confira aqui os possíveis motivos que levaram Tiago Abravanel a desistir do Big Brother Brasil



Os dias foram passando e apesar de ser querido por todos, Tiago não era prioridade de ninguém. Nesse momento do jogo, grupos já foram formados e alianças são uma forma de defesa dentro do reality. Existiu uma amizade e aproximação entre ele e Arthur Aguiar (32), onde os dois trocavam votos de companheirismo. Entretanto, na última prova do Líder, Arthur escolheu Lucas Bissoli (31), como sua dupla para a competição e Tiago acabou sendo o único que não conseguiu formar seu time, ficando fora da disputa. O ator e cantor ficou muito chateado com a situação e até chegou a questionar o amigo pela escolha, que justificou:"Nunca imaginei que você ia sobrar, porque você se relaciona com todo mundo tão bem".



Outro momento que pode ter influenciado na decisão da desistência tem relação com Jade Picon (20). Na última festa, 26, a empresária conversava com pessoas no quarto Lollipop e começou uma movimentação para todos votassem em Tiago como forma de se protegerem. O neto de Silvio Santos que escutava tudo atrás da porta, ouviu todos concordarem em fazer de Tiago seu alvo no próximo paredão.

A influencer e empresária chegou a confessar para Tiago, na mesma festa, que queria fazer dele seu alvo e justificou o voto dizendo que queria "desistabilizar Arthur (Aguiar)".



Na tarde de hoje, 27, Tiago Abravanel agradeceu sozinho na área externa da casa e enquanto todos dormiram, apertou o botão de desistência e abandonou a competição.

Quem você acha que Douglas Silva imuniza na formação de Paredão? Gustavo

Pedro Scooby

Arthur Aguiar

Linn Da Quebrada

Larissa