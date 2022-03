BBB 22: Novamente o reality faz vídeo 'zoando' as estratégias fracassadas do quarto lollipop: ''Lollilosers''

Antes da revelação do nono eliminado, BBB 22 faz vídeo engraçado, caçoando do fracasso do quarto lollipop

CARAS Digital Publicado em 22/03/2022, às 23h37

"Lollilosers" - Globo