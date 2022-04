BBB 22: No "Quarto Secreto", Arthur Aguiar recebe instruções de Tadeu Schmidt

Após Paredão Falso, Tadeu Schmidt apareceu na grande tela do "Quarto Secreto" e deu as primeiras instruções ao Arthur Aguiar

Está definido o escolhido para ocupar o "Quarto Secreto" do BBB 22! Arthur Aguiar (33) disputou o Paredão Falso contra Eliezer (31), Gustavo Marsengo (31) e Linn da Quebrada (31) e foi o mais votado, com 82,8%.

Acreditando estar deixando o reality, o ator foi direcionado ao cômodo e teve uma crise de choro ao perceber que não havia sido realmente eliminado: "Obrigado, Brasil! Obrigado... Tadeu [Schmidt], fala comigo! Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo?"

Tadeu dá instruções ao Arthur Aguiar

Logo em seguida, Tadeu Schmidt(47) apareceu na grande tela do quarto e deu as primeiras instruções ao ator: "Olha só o presente que você ganhou do público! Você está no quarto secreto do 'BBB 22' e terá a chance de brincar de 'Big Boss' na sala de controle. Vai ser o seguinte: o vídeo da casa ficará disponível o tempo todo para vocês, mas sem o áudio."

"Você tem vários cards a sua disposição, cada um provoca alguma coisa dentro da casa. Mas, cada card só pode ser usado alguma vez e sempre que você acionar um deles, você ganha o áudio da casa por um período de tempo. Inclusive, você vai ser alertado quando alguém estiver falando de você. E se você usar todos os cards, você libera o card especial, para assistir ao vídeo da sua falsa eliminação", completou o apresentador.