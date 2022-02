BBB 22: No paredão, Naiara Azevedo promete dar Monstro para a líder Jade Picon: ''Sem pensar duas vezes''

Cantora Naiara Azevedo está no terceiro paredão do BBB 22 após prova do líder e cogita colocar Jade Picon no Castigo do Monstro

CARAS Digital Publicado em 04/02/2022, às 07h25

Naiara Azevedo promete colocar Jade Picon no Monstro caso ganhe o anjo no BBB 22 - Reprodução/Globo