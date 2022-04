BBB 22: No 'Mais Você', Linn da Quebrada assiste a Paulo André fazendo dancinha e declara: ''Tem que ganhar!''

Em participação no 'Mais Você' com Ana Maria Braga, Linn da Quebrada se derreteu ao ver Paulo André dançando e revelou torcida pelo brother

O brothers Paulo André (23) e Douglas Silva (33), finalistas do BBB 22 ao lado de Arthur Aguiar (33), acordaram animados no último dia de confinamento, nesta terça-feira, 26!

Depois de se levantarem ao som da cantora Ludmilla (27), o atleta e DG fizeram passinhos de dança no quarto Grunge.

No perfil de P.A. no Instagram, os administradores da página do galã mostraram a participação de Linn da Quebrada (31) no Mais Você com Ana Maria Braga (71). No momento do registro, as duas assistiam o programa ao vivo, quando o velocista apareceu todo empolgado fazendo dancinha, e a rapper declarou que está torcendo pelo brother na final do reality.

"Olha o P.A! Ai, gente, esse P.A... Esse P.A... Ai, Ana! O P.A. tem que ganhar, vamos falar a verdade?! Campeão, né? Faz isso com o Brasil não!", disse Lina, arrancando risadas da apresentadora.

"Acordaram com a corda toda! Estão prontos para a festa de hoje à noite", comentou Ana Maria.

"BOM DIA, BANDEIRINHASSSS!!! Essa é a animação que a torcida precisa nesse último dia de votação! Vamo largar voto no Gshow, e só parar quando a votação encerrar! VEM, TIMEEEEEE", escreveram na legenda.

Paulo André é o brother que mais ganhou seguidores durante o BBB 22

O finalista do BBB 22 Paulo André foi o participante do reality da TV Globo que mais conquistou seguidores nas redes sociais! O atleta tinha apenas 78 mil seguidores quando entrou no BBB 22. Atualmente, ele soma mais de 7,7 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram.

Confira o trecho de Linn da Quebrada e Ana Maria Braga vendo Paulo André no BBB 22:

