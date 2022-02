BBB 22: Neymar critica comportamento de Maria no Jogo da Discórdia

Jogador de futebol Neymar Jr. não gostou da atitude de Maria com Arthur Aguiar durante a dinâmica agitada na casa do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 12h12

O jogador de futebol Neymar Jr (30) é fã declarado do Big Brother Brasil e costuma comentar sobre o reality nas redes sociais!

O atleta do Paris Saint-Germain acompanhou o Jogo da Discórdia na noite de segunda-feira, 7, que rendeu muitas discussões entre os brothers, e fez questão de falar da atitude de Maria (21) durante a dinâmica.

A forma como a atriz colocou a plaquinha em Arthur Aguiar (32) foi bastante comentada na web e rendeu críticas à sister. Os internautas apontaram uma possível agressão e se revoltaram com a postura de Maria.

"Maria aproveitou a placa pra dar um tapa na testa do Arthur", escreveu o craque em seu Twitter, na manhã desta terça-feira, 8. "Se fosse ao contrário, ele estava ferrado", disse ainda.

Neymar Jr também concordou com uma publicação feita pela cantora Anitta (28). A artista declarou que está torcendo por Arthur no terceiro paredão do programa, contra Douglas Silva (33) e Naiara Azevedo (32).

"Afff, quero muito ver amanhã quando esse bofe ficar hahahahaha", disse Anitta. "Fogo no parquinho", respondeu o jogador.

Quem vai ser eliminado no terceiro paredão do BBB 22? Arthur Aguiar

Douglas Silva

Naiara Azevedo

Confira os tweets de Neymar Jr. sobre o BBB 22:

Maria aproveitou a placa pra dar um tapa na testa do Arthur … se fosse ao contrário ele tava ferrado — Neymar Jr (@neymarjr) February 8, 2022