BBB 22: Natália se sentindo mal, promessa de anjo 'icônico' e planejamento de votos; confira o que rolou

Dia agitado na casa do BBB 22! Após Arthur se tornar o nono líder da casa, os outros brothers começaram a se movimentar no jogo, buscando conciliar estratégias. A disputa pelo colar do anjo amanhã, 19, pretende pegar fogo! Laís Caldas (30), inclusive, acha que essa é a única opção para se livrar do paredão.

Nesta sexta-feira, logo ao acordar, a sister refletiu sobre sua briga tensa com Linn da Quebrada (31) e comentou estar se sentindo mal com os últimos acontecimentos.

"Estou mais ou menos. Estou me sentindo um pouco mal por não estar conseguindo segurar as minhas descargas emocionais, sabe? Eu fiz uma comparação ontem que eu acho até incorreta falando sobre lá fora: 'Ah, porque lá fora eu não sou assim, não acontece isso'. Lá fora a gente não tem esse estresse todo que a gente tem aqui, essa intensidade, essa tensão. [...] "Fiquei muito triste comigo", comentou.

Laís Caldas, Eslovênia Marques (25) e Eliezer (31) conversaram na sala da casa do BBB 22 sobre a despensa do grupo Xepa.

A médica conta: “Estava o Pedro aqui aí a Jessi virou e falou assim: ‘Não doa tudo não, porque pode ir para o Monstro’. Aí ele ficou de boa, mas o DG pegou as dores e falou tipo assim: ‘Faz isso que eu sou amigo do Líder, tá? Aí vai direto para o Paredão. Quem fizer isso vai direto para o Paredão, sou amigo do Líder’”. "Até parece que tá com essa moral toda de fazer aa cabeça de me tirar (do paredão)", brinca ela, acreditando ser voto incontestável do líder Arthur Aguiar (33).

"Anjo mais icônico da edição"

Em conversa com Laís Caldas, Gustavo Marsengo (31) prometeu que, se pegar o anjo, vai ser o anjo mais icônico da edição, retomando sua estratégia de colocar "fogo no parquinho".

Ele não detalhou sua estratégia, mas pediu para que Laís não imunize Eliezer caso ganhe a prova. Gustavo ainda afirmou que a affair sabe com quem ele quer ir para o paredão.

Críticas

No quarto do Líder, os Vip's, tirando Lucas Bissoli, ficaram quase a tarde toda conversando e não amenizaram nas críticas contra os outros brothers. Arthur Aguiar afirmou que a aproximação entre Eslovênia Marques (25) e as comadres é por "desespero e conveniência". O grupo ainda planejou ganhar o anjo e imunizar Douglas Silva para dividir os votos do quarto lollipop.

O ator revelou que também que planeja indicar Laís Caldas ao paredão, e não possui um plano B caso a sister seja imunizada.

"O bagulho vai ficar louco"

No Quarto Lollipop conversando Eslovênia Marques, Gustavo Marsengo, Pedro Scooby (33), Paulo André (33) e Lucas Bissoli, Laís Caldas comentou que não tem como escapar do Paredão e o surfista respondeu que ainda tem a Prova do Anjo. Então, o curitibano dispara: "Se eu pegar o Anjo, o bagulho vai ficar louco".