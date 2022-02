BBB 22: Natália se irrita com fala de Naiara no quarto e trocam farpas: ''Cala a boca você também''

Torta de climão! Natália se irrita com fala de Naiara em meio à discussão e manda a cantora calar a boca

O clima esquentou entre a sister Natália (22) e a cantora Naiara Azevedo (32) na noite da última quarta-feira, 2, no BBB 22.

Após a festa do líder, as duas acabaram trocando farpas na hora de dormir, logo depois de um momento tenso entre as sister Linn da Quebrada (31) e Jessilane (26) no quarto Grunge.

A situação começou a ficar estranha quando Jessi se desesperava por ter contato ao ator Douglas Silva (33) que ele pode ser uma opção de voto de Linna, que ficou bem incomodada com a quebra de confiança.

"Tá bom, Jessi. Mas eu já falei intenção de voto sua para alguém aqui?", questionou a atriz. "Eu assumo meu erro, mas estou dizendo para vocês que não sei mentir. Quando alguém me questionar algo que não consigo esconder, eu vou falar", declarou a professora.

Natália, no entanto, tentou pedir que elas parassem de discutir e fossem dormir e soltou um "chega" com um tom irritado.

Naiara, então, opinou na discussão: "Vocês não se controlam, os caras entram aqui e escutam tudo", disparou. Natália então soltou o verbo: "Cala a boca você também, Naiara", falou.

Incomodada, a compositora não gostou nada do tom: "Quando eu falo cala boca, eu falo com vocês em tom de brincadeira", rebateu.