BBB 22: Natália se incomoda com 'brincadeiras' de Eliezer com sisters: ''Não sei qual é pior''

05/03/2022, às 09h08

O clima esquentou duranta a festa na casa do BBB 22 na madrugada deste sábado, 05!

Mais uma vez, Eliezer (31) bebeu demais e chegou a tomar atenção do Big Boss novamente. O designer deu em cima de Jessilane (26) e Linn da Quebrada (31) e deixou Natália (23), seu affair no confinamento, revoltada com a situação.

O brother se aproximou das sisters fora da pista de dança e começou a dançar de forma sensual para elas. Olhando de longe, Natália afirmou que ele havia dado selinhos nas duas.

"Pegou, pegou, já beijou. Eu vi. Já foi selinho. Não sei qual é pior, se eu fico mais triste com Lina ou com Jessi", lamentou ela para Laís.

Porém, parece que Linn e Jessi gostaram das brincadeiras de Eli e assumiram interesse no colega de confinamento. "Mas sabe o que é pior? Umas brincadeirinhas gostosas, amiga", comentou a cantora no quarto Grunge. "Brincadeirinhas bobas e gostosas", concordou a professora.

"Eu me conheço, sou fraca", continuou a rapper. "Mesmo com suas amigas?", perguntou a bióloga. "Mulher, mas eu sou fraca, porque para mim isso não estraga amizade, só fortalece", se justificou Linn.

Momentos depois, na festa, Natália Deodato conversou com Eliezer sobre a relação dos dois e comentou sobre as 'brincadeiras' com Jessi e Lina.

"Eu me sinto, às vezes, buscando um espaço no Eliezer. Eu não quero isso. Eu quero que o Eliezer, ele naturalmente tenha um espaço para mim, queira estar comigo, queira me incluir. Não é um namoro, você não tem que casar comigo, não é isso. É questão de carinho", disse a designer de unhas.

"O que rolou hoje eu achei falta de consideração comigo, porque quem fica comigo não é elas, é você", disparou ainda. "Em nenhum momento eu pensei. Foi totalmente genuíno a minha ação. Eu nem pensei nisso, só fui brincar. Eu vi as duas ali e fui brincar", explicou Eliezer.

"As duas das minhas melhores amigas. Minhas ex-melhores", rebateu Naty. "Sabe o que foi o pior? Elas aceitarem a situação", comentou ela. O brother respondeu: "Elas não aceitaram, elas só brincaram porque foi genuíno. Genuíno das duas partes".

Vale lembrar que Pedro Scooby (33) é o líder da semana no reality.