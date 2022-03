BBB 22: Natália reclama de advertência da produção: ''já estou ficando brava''

Preparando-se para a festa da noite, Natália leva advertência da produção do BBB 22 e diz estar se irritando

CARAS Digital Publicado em 18/03/2022, às 22h25

Hoje é dia de festa na casa do BBB 22! À noite, após terem muito pedido, os brothers poderão curtir a resenha patrocinada pela empresa de fast-food mais famosa do mundo.

Antes de irem para a área externa, foram se preparar. Douglas Silva (33), se arrumando no banheiro, tirou a pulseira do Vip para mostrar a Natália Deodato (22). A sister pegou e a colocou no punho por alguns minutos. De repente, o alarme da casa tocou, mostrando que ela havia perdido 50 estalecas e pedindo para que ela devolvesse o objeto.

Natália fica irritada

Arrumando-se ao lado das comadres Jessilane Alves (26) Linn da Quebrada (31), Natália acabou questionando a decisão da produção: "Eu tô devolvendo. Por que estão 'estalecando'? [...] Por que comigo tem que estalecar?"

"Vai começar...", retrucou Lina."Mas você não devolveu na hora", justificou D.G. "É porque eu tô com maquiagem aqui.... Já fiquei braba", desabafou a mineira.

Ao ouvir a amiga reclamando, Linn da Quebrada perguntou: "Pelo amor de Deus, 'vamô' curtir hoje uma festa bem gostosa?". "Já estou ficando braba, possessa", enfatizou Natália.