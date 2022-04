BBB 22: Natália promete que será a nova líder da casa

Sister Natália promete que fará de tudo para ser a nova líder do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 06/04/2022, às 09h20

Sem saber que todos foram enganados pela produção do programa em um paredão falso, vários participantes do BBB 22 estão de olho nos próximos passos da disputa.

Com medo de ser eliminada em breve, a sister Natália (22) está mirando a prova do líder. De acordo com a morena, ela fará de tudo para conquistar o cargo mais importante da atração.

"Eu estou profetizando que a próxima liderança vai ser minha. Eu mereço, eu preciso ser Líder!!!", disse a designer de unhas em uma conversa na noite desta terça-feira, 5.

Presença do Eli na casa!

Sentindo-se feliz com a permanência de Eliezer (31) na casa, Natália quer mandar alguém direto para a berlinda do BBB 22 caso vença a prova que rolará nesta quinta-feira, 7.