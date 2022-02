BBB 22: Natália faz desabafo: ''Não preciso de empatia das pessoas que votaram em mim''

No quarto paredão, Natália desabafou com alguns brothers sobre a conversa que teve com Vinicius

CARAS Digital Publicado em 15/02/2022, às 15h09

BBB 22: Natália faz desabafo: ''Não preciso de empatia das pessoas que votaram em mim'' - Reprodução/Globo