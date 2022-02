BBB 22: Natália e Eliezer aproveitam madrugada animada para discutir a relação: ''Namorar é uma palavra forte''

Natália e Eliezer aproveitaram a madrugada para discutir a relação que estão tendo dentro do BBB 22

A madrugada deste sábado, 19, foi marcada por uma DR entre Natália(22) e Eliezer (31) no Big Brother Brasil 22.

Os brothers receberam um cooler para se divertir um pouco após o Big Fone tocar, o que acabou criando um clima entre o casal. Após trocarem beijos, os dois decidiram discutir a relação: "Deixa eu te falar uma pergunta: você quer continuar curtindo assim? Ou tu quer namorar e fazer um casal tipo Eslô e Lucas?", questionou Eli. E sem pensar, Nat logo respondeu: "Namorar é uma palavra forte".

Jogo é jogo, romance é romance!

Na sequência, Natália deixou claro que deseja que ambos sigam fazendo o seu jogo, independente do romance: "Eu não quero que tu pare o seu jogo por causa de mim e vice-versa. Eu quero que você tenha o seu jogo, eu o meu, e a gente permanece cabeça aqui", declarou ela que seguiu: "Acho legal, por exemplo, se eu curtir e você curtir, a gente ter uma dedicação um com o outro tirando o jogo. Acho que separar é muito bacana".

"Acha que isso vai ser natural?", perguntou mais uma vez Eli. "Acho que pode ser porque aqui a gente não sabe quanto tempo temos aqui. Tem que ser natural e uma coisa assim: 'eu quero'", completou Nat.

Sem criar expectativas

O papo continuou e Natália falou sobre lealdade: "Eu gosto muito de lealdade", avisou a sister. "Eu também. Acho que a gente sempre tem que ser transparente", concordou Eli.

"Se tu falar para mim: 'Nat, não estou a fim de ficar curtindo... não é como casal, mas ter o compromisso com alguém aqui dentro, e quero curtir e ficar com quem acho que devo ficar', eu vou respeitar. Só que não é algo que busco para mim", explicou a mineira.

Eliezer então declara que tem medo de frustrar a moça: "O ponto não é esse de ficar com outras pessoas. É ter duas pessoas com expectativas diferentes e em algum momento alguém sair por não alcançar alguma expectativa ou a outra pessoa se magoar. É para a gente ser bem transparente com o outro".

Ela seguiu falando sobre viver como casal sem a 'pressão de um relacionamento': "Eu só não quero que mostre só na festa, num cooler ou quando está curtindo. Eu quero isso em outras situações também. Não significa um casal, não é um relacionamento", disse ela que recebeu de resposta do carioca: "Eu entendi!".

"Se tu quiser ficar com outra pessoa, me fale para eu zerar as minhas expectativas", finalizou Natália.