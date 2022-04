BBB 22: Natália Deodato dispara sobre Gustavo: "É uma pessoa chata. Não tenho paciência, não"

Depois de Jogo da Discórdia, Natália Deodato solta o verbo sobre Gustavo no quarto Lollipop

Ontem, 4, foi dia de mais um Jogo da Discórdia. Como todo bom fogo no parquinho, os brothers seguiram os debates e desabafos pós programa ao vivo.

Natália Deodato (22), que foi criticada por Gustavo Marsengo (31) durante o Jogo da Discórdia e o considerou como quem teve uma 'atitude de centavos' pelas situações em que a sister foi tomar banho enquanto a água da casa estava acabando e também, pela sua gula por goiabada.

Confira aqui o desabafo de Natália Deodato sobre Gustavo Marsengo no Big Brother

Depois do embate e no quarto Lollipop, a mineira conversa com seu affair na casa, Eliezer (31) e revelou seu estresse com Gustavo: "Eu acho que quando você fala uma vez, ok, mas não precisa ficar esfregando isso na cara dos outros toda hora. Chega a ser chato. Ele é uma pessoa chata. A gente tem noção quais são as movimentações dele, mas não precisa ficar toda hora falando com a pessoa a mesma coisa", disse ela.

Eliezer fica sem responder e a sister continuou: "Não tenho paciência, não. Não é porque a pessoa quer falar, ou quer ser clara. É porque é chata!". Ela aproveita e faz uma análise de como está no jogo: "Diferente de mim, você tem poucos atritos. Eu tenho atrito toda hora, eu posso escolher quem eu quero puxar (para o jogo da Discórdia), eu poderia puxar o PA, mas ele já tinha ido. Poderia puxar o Arthur mas a Jessi já tinha falado bonitinho sobre ele", esclareceu ela.