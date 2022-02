BBB 22: Natália corta cabelo de Eliezer com tesoura de unha e muda visual do brother

Empolgados com a festa do líder de hoje, Natália muda o visual de Eliezer com uma tesourinha de unha e brother recebe elogios: "Ta top em, agora foi!"

Caras Digital Publicado em 23/02/2022, às 21h37

Animados com a festa do Líder de hoje, 23, Natália Deodato (22), muda o visual de Eliezer (31), com apenas uma tesourinha de unha.





Confira aqui o novo visual de Eliezer

A designer de unhas já tinha comentado que quando criança, trabalhou em um salão de beleza para ajudar sua mãe. Mostrando que tem talento com a tesoura, a sister não precisou de ferramentas profissionais para mudar o visual do affair dentro da casa e arrancou suspiros de toda a casa.

"Precisava de um visu novo. Estava enorme, meu cabelo cresce muito rápido" disse ele. "Ele está bem defiado, então vai ter movimento", explicou a sister.



Jade Picon (20), deixou seu elogio ao novo look do brother ao encontrá-lo no banheiro: "Ta top, hein? Agora foi."

Linn da Quebrada (31), brincou com Natália: "Natália nunca cortou um cabelo com tanto carinho e dedicação. Não é verdade, gente?". A mineira então explica que o corte deu certo porque Eliezer não a atrapalhou durante o processo: "Ele está deixando eu fazer tranquila".



Antes de Eliezer, a sister também aparou as madeixas de Larissa Tomasia (25). Confira os resultados abaixo:





E vocês viram que o Eli cortou o cabelo hoje? ❤️ Eu amei, e vocês? #BBB22#TeamEli🐷



🎥 Reprodução: Globo/Globoplay pic.twitter.com/j4Z1VLwADH — Eliezer 🐷 (@eliezer) February 24, 2022