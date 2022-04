BBB 22: Natália chora e ameaça deixar o programa

Após confusão no jogo da discórdia, Natália chora no quarto e ameaça deixar o BBB 22

CARAS Digital Publicado em 12/04/2022, às 08h58

Após os desentendimentos que rolaram entre Natália (22) e Eliezer (31) no jogo da discórdia desta segunda-feira, 11, o clima ficou pesado no BBB 22.

Emocionada com o desenrolar dos fatos, a sister chorou no quarto Lollipop. "Amiga, eu não quero mais ficar aqui!", disse ela sobre o reality show. "Natália, não fala isso", pediu Jessilane (26).

"Não quero, estou falando sério. Amanhã no meu Raio-X eu vou pedir. Não aguento mais o meu psicológico. Mesmo que eu pense querendo fazer o bem, é sempre o ruim. Parece que eu não tenho nenhum acerto!", desabafou a designer de unhas.

Apertar o botão?

"Só não aperto o botão porque já estou no Paredão e já sei que tem a possibilidade de sair. A forma com que estou me sentindo não é uma forma boa", continuou ela.

"Faltam 14 dias, mulher", tentou acalmar Jessi. "Mesmo assim, você acha que eu vou durar esses 14 dias?", questionou Natália mostrando muita tristeza e falta de energia no BBB 22.