BBB 22: Natália chora após armar novo barraco no BBB 22

Depois de um novo barraco dentro do BBB 22, Natália chora e mostra arrependimento no quarto

CARAS Digital Publicado em 28/03/2022, às 09h19

Dona de um gênio forte e de muita personalidade, a sister Natália (22) já protagonizou uma série de discussões dentro da casa do BBB 22.

Depois de recentemente se desentender mais uma vez com a cantora Linn da Quebrada (31) no reality show da TV Globo, a designer de unhas se arrependeu do ocorrido.

"Agora não é com elas. Não tem nada a ver com elas. É comigo mesmo. Estou triste comigo porque não queria magoar elas. Não queria essas situações, não queria isso. As últimas pessoas com quem eu queria ter problema aqui dentro são elas [Lina e Jessi]", falou a modelo para Eliezer (32).

Agressividade

"Me magoa ser tão agressiva ao falar. É a minha forma de me defender. Eu sinto que sempre defendo todo mundo, aí quando é alguém para me defender não tem. Eu tenho que fazer isso por mim e os meios que estou achando para isso não estão me agradando...", prosseguiu a integrante do time Pipoca.