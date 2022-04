BBB 22: Natália choca Eli ao fazer confissão sobre o Lucas

Em papo sincero dentro do BBB 22, Natália choca Eli ao falar sobre interesse em Lucas na casa

CARAS Digital Publicado em 11/04/2022, às 09h28

Em uma conversa para lá de sincera dentro do BBB 22 na madrugada desta segunda-feira, 11, Natália (22) resolveu fazer uma revelação na casa.

No Quarto do Líder, a sister falou com Eliezer (31) sobre os romances do reality show da TV Globo. Então, confessou que achava que iria ter um affair com o Lucas (31).

"Não achei que fosse me pegar tanto aqui dentro do programa. Pra mim, ia tirar de fichinha. Quando eu entrei e me vi já na primeira semana nervosa... Eu falei 'caraca, o que eu vou arrumar dentro dessa casa?' Eu vi que não tinha ninguém, fiquei chateada. E agora? Já estava todo mundo de casalzinho", iniciou.

- Pedro Scooby surpreende ao dizer em quem votará!

"Rodrigo é meu amigo, nunca ia imaginar isso com ele. O Lucas era meu amigo também...".

Interesse em Lucas

"Mas você queria ter uma situação com o Lucas, né?", perguntou Eli. "Queria, mas tinha medo de estragar nossa relação de amizade. Eu comentei com várias pessoas na casa para ele entender que eu não estava interessada nele. Foi no dia da festa que ele ficou com a Eslô. Eu estava envolvida, gostei dele...", afirmou a designer de unhas.