BBB 22: Natália abre o jogo e conta tudo sobre noite quente com Eliezer

Natália abre o jogo em papo no BBB 22 sobre a sua noite de paixão com Eliezer

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 16h08

A madrugada desta quinta-feira, 17, foi animadíssima para muitos participantes da casa do BBB 22, que se animaram na última festa e trocaram carícias no quarto.

O mais empolgado dos casais formados foi o de Natália (22) com Eliezer (31), que após trocarem beijos ardentes na baladinha, movimentaram as cobertas do confinamento.

Durante um papo que rolou na parte da tarde, a sister comentou sobre o que aconteceu ao lado do seu affair no reality show da TV Globo. "A gente ficou beijando o tempo inteiro na festa”, disse a designer de unhas.

“Não tem nada errado em fazer ou deixar de fazer, eu acho só que as pessoas são muito hipócritas, a gente vive em um falso conservadorismo muito grande, e principalmente para a mulher isso tem um peso muito forte. E principalmente porque ele já pegou outra mulher aqui dentro, então as pessoas usam muito isso como maldade. Então, para a mulher isso tem um peso grande, para o homem não. É pegador e tal... ", opinou.

Sem arrependimentos

Apesar do desabafo, Natália garantiu que não se arrependeu de ter ficado com o Eli. “Então, eu fiquei com muito medo hoje quando eu acordei, tipo, não teve um arrependimento, não me arrependo, mas talvez eu adiaria um pouco entendeu? Ia acontecer gente... Porque do jeito que a gente estava se beijando não tinha como, muy saliente”, disparou ela.