BBB 22: Na liderança, Jade Picon revela possíveis indicações

Em conversa com sisters, Jade Picon comentou quais são seus possíveis votos para o paredão

CARAS Digital Publicado em 04/02/2022, às 10h05

A nova líder da semana no BBB 22, Jade Picon (20), parece que já sabe em quem votar no domingo de paredão!

Na madrugada desta sexta-feira, 04, a influenciadora comentou com Laís Caldas (30) e Bárbara Heck (29) quem são seus possíveis indicados.

"O Arthur está falando que acha que vai pela casa, mas acho que quem pode ir pela casa também é a Maria. É pelo Queridômetro", observou Jade Picon.

Bárbara então pergunta quem a influenciadora está pensando indicar: "Até mais. Talvez esteja pau a pau entre os dois. Tu pensa em alguém? O Lucas?".

- BBB 22: Jade Picon vence prova do líder e dá consequências para brothers

Jade Picon então contou: "Ainda não. O Lucas é uma opção e a Jessi, mas é complicado bater na mesma tecla".

"Também não gosto", concordou Laís. "Ainda mais uma pessoa com uma história dessa. Tenho certeza que a pessoa que vou pôr é Pipoca porque me dou bem com os Camarotes", revelou a líder.

Papo no líder agora é sobre jogo! Play no game 🎮💖 #TeamJade#BBB22pic.twitter.com/ElC1Mjl8gc — jade picon 🌪 (@jadepicon) February 4, 2022

Jade Picon faz revelações no quarto do líder

Após vencer a prova do líder, Jade Picon foi para o quarto com seus escolhidos do VIP e fez algumas revelações.

- BBB 22: Laís dá sua versão sobre não ter ficado com Rodrigo Mussi: ''Não tem conversa''

Em certo momento, a influenciadora comentou sobre um possível romance com Paulo André (23) e contou sobre sister que não está mais olhando em sua cara.