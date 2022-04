BBB 22: Na expectativa, brothers especulam a dinâmica da próxima Prova do Líder

Na tensão para descobrirem quem vai ser o novo líder do reality, os brothers começam a especular a dinâmica da Prova do Lìder

CARAS Digital Publicado em 31/03/2022, às 21h19

Hoje, 31, é dia de Prova do Líder no BBB 22! Após curtirem a Festa do Líder, estilo BallRoom, os brothers acordaram na tensão para a dinâmica da noite e começaram a fazer diversas especulações.

Líder ou Anjo?

Na varanda do BBB 22, Natália Deodato (22), Pedro Scooby (33), Gustavo Marsengo (31), Eslovênia Marques (25), Douglas Silva (33) e Paulo André (23) começaram conversando sobre qual poder é melhor para a semana: Líder ou Anjo?

"Eu ganho hoje, já não participo do Anjo. Pronto", começou Gustavo."Deixa o Líder para mim!", pediu Scooby. "Você quer o Líder ou o Anjo?", perguntou o advogado. "O Anjo, quer dizer. Quero o Anjo", respondeu o surfista. Rindo, o brother rebateu: "Eu quero os dois!"