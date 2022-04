BBB 22: ''Mini Jogo da Discórdia'', ''lavação de roupa suja'' e último brinde; confira o que rolou no Dia 101

Socialização, brincadeiras, choro e muita "lavagem de roupa" suja marcaram o episódio extra do programa; confira o que rolou no Dia 101

CARAS Digital Publicado em 29/04/2022, às 05h40

O reencontro entre os participantes do BBB 22 foi ao ar! Nesta quinta-feira, 28, eles voltaram a casa mais vigiada do Brasil para o Dia 101.

Socialização, brincadeiras, choro e muita "lavagem de roupa" suja marcaram o episódio extra do programa. Confira como foi!

Como começou

A edição começou com o retorno dos brothers na casa mais vigiada do Brasil. Um por um, assim como no início do BBB 22, mas por ordem de eliminação desta vez, ia entrando, revendo a casa e aguardando o restante aparecer.

Com os grupos fechados, após entrarem todos o ex-confinados, passaram a socializar e a curtir os seus últimos momentos na casa

Arthur Aguiar(33), porém, insatisfeito em rever os seus antigos companheiros por dizer que percebeu muita falsidade, foi dormir.

Aparição de Tadeu

Quando todos estavam no gramado,Tadeu Schmidt(47) entrou na casa, foi para a sala e convocou todos, que se surpreenderam e sairam correndo para abraçá-lo.

Vendo todos sentados, o apresentador propôs um "mini Jogo da Discódia", fazendo perguntas polêmicas sobre a impressão de cada um. Laís Caldas teve que explicar rejeição ao Quarto Lollipop, Jessilane Alves contou que Arthur Aguiar não merceia ter vencido realitye e, Naiara Azevedo (32) revelou com quem ainda pretende manter amizade fora da casa e Bárbara Heck (29) até chorou, lembrando da percepção do público sobre o seu grupo dentro da casa.

De um a um

Após a "mini dinâmica" na sala, Tadeu chamou grupo por grupo para conversar. Com as comadres, o papo foi sobre a percepção delas sobre onde elas se encaixavam mais como lollipopers ou Grunge.

Com os Lollipopers, o apresentador fez eles pensarem nos motivos que fizeram eles sofrerem tanta rejeição ao longo do reality. Já com os meninos do Grunge, foi o oposto. A conversa focou em falar sobre o campeão Arthur Aguiar (33) e sobre como eles conseguiram ir tão longe.

Tadeu aperta o botão de deseistência

De dentro da casa, Tadeu fez uma brincadeira com os brothers, apertando o tão temido botão de desistência que ficava na sala.

Ele afirmou que era hora de ir embora e pressionou o botão, sob os protestos dos participantes da temporada. Já no estúdio, ele deixou claro que tudo não passava de uma brincadeira e que estaria de volta no ano seguinte.

A despedida

Para encerrar a edição, a produção disponibilizou um cooler com bebida para o ex-brother. Então, foram para o gramado se despedir da casa.

Lá, os ex-confinados cantaram ao som de Paulo Ricardo (59), voz símbolo do programa, fizeram o último brinde da edição e foram deixando a casa aos poucos.