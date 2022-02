BBB 22: Mesmo eliminado, Rodrigo é citado no Jogo da Discórdia e brinca: ''Tadeu, posso falar?''

Rodrigo Mussi, o segundo eliminado do BBB 22, foi muito falado no Jogo da Discórdia mesmo após saída e fez piada com a situação

A noite de segunda-feira, 07, rendeu muito 'fogo no parquinho' no BBB 22!

No Jogo da Discórdia, alguns brothers protagonizaram troca de alfinetadas durante o ao vivo e os emparedados Arthur Aguiar (32) e Douglas Silva (33) foram os principais alvos dos colegas.

Rodrigo Mussi (36) deixou o reality na última semana, mas os confinados seguem falando sobre o gerente comercial na casa mais vigiada do Brasil.

O segundo eliminado do programa da TV Globo foi muito citado durante a dinâmica e usou suas redes sociais para comentar sobre a situação.

O ex-participante se divertiu, citando o apresentador, Tadeu Schmidt (47): "Será que eu estou no jogo ainda? Tadeu, eu posso falar? Tenho alguma coisa para falar. Tadeu, eu posso ser o próximo?", disse ele nos Stories de seu Instagram.

Mussi foi citado por vários participantes durante a dinâmica, que fizeram comparações do jogo do ex-brother com a estratégia de Arthur.

No Twitter, ele também brincou sobre as citações e até compartilhou memes sobre ser pauta no jogo.

"Tô no BBB ainda? Me tirem essa dúvida", "Quantas plaquinhas já recebi no jogo de hoje? Kkkkkkkkk", escreveu na rede social.

No Jogo da Discórdia, o marido de Maíra Cardi rebateu as falas dos brothers e explicou a conversa que teve com Jessi (26) sobre votos. "Eu só não acho que isso é errado. [...] Por que o que eu fiz de ir lá falar com a mina é errado? É isso que eu não entendo, mano. Se eu tivesse ido falar com as meninas, tivesse puxado a Bárbara, Laís, Maria e tivesse feito, aí eles poderiam ter falado: 'Tu fez igual o Rodrigo'", disparou o ator.

Arthur Aguiar, Douglas Silva e Naiara Azevedo (32) se enfrentam no terceiro paredão do reality. Um deles deixará o jogo nesta terça-feira, 8.

Confira os comentários de Rodrigo Mussi sobre o BBB 22:

Tô no BBB ainda? Me tirem essa dúvida — Rodrigo Mussi (@oficialmussi) February 8, 2022

Quantas plaquinhas já recebi no jogo de hoje? Kkkkkkkkk #bbb22 — Rodrigo Mussi (@oficialmussi) February 8, 2022

Kkkkkkkk Vôdrigo na área. https://t.co/jUbl8M68gK — Rodrigo Mussi (@oficialmussi) February 8, 2022