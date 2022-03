BBB 22: Meme pronto! Pedro Scooby tem 'apagão' enquanto Douglas Silva canta 'Because I Got High'

Surfista Pedro Scooby protagonizou mais um momento engraçado no confinamento na madrugada desta segunda-feira, 21 e divertiu a web

O surfista Pedro Scooby (33) protagonizou mais um dos seus momentos de 'viagem' no BBB 22!

O atleta, que já tem como marca registrada seus 'apagões' no confinamento, surgiu olhando para o nada mais uma vez. Na madrugada desta segunda-feira, 21, o brother desligou e esqueceu tudo a sua volta após a formação do nono paredão do programa, que conta com Laís (30), Douglas Silva (33) e Eliezer (31).

Na cozinha, Scooby travou e, no momento, DG cantava a canção Because I Got High, do rapper estadunidense Afroman, que embala os momentos descontraídos do surfista nas edições do programa.

Nas redes sociais, os internautas se divertiram com a coincidência. "Os meninos cantando a música que passa na edição no começo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk", "Scooby pausou. E eu amo que os câmeras são rápidos e já fazem o slow zoom pra colocar na edição kkkk", "O DG cantando a música do Scooby enquanto ele desliga, socorroooooooo. Isso foi a coisa mais sincronizada desse programa até agora", comentaram os espectadores.

Pedro Scooby invade casamento de Douglas Silva

A equipe de Douglas Silva revelou que Pedro Scooby foi de penetra no casamento do ator com Carol Samarão, em 2008. "ALERTA PENETRA. Em 2008 a festa de casamento do DG e da @carolsamarao foi invadida por um penetra… e não era nada menos que ele, SIM, ele mesmo @pedroscooby kkkk. Anos depois a vida/BBB resolveu uni-los novamente. Vocês também concordam que essa amizade era pra ser?", escreveram os adms.

"Cara de pau genteee!! Eu amooo", declarou Cintia Dicker, esposa de Scooby.

Confira mais um dos 'apagões' de Pedro Scooby no BBB 22:

ELE DESLIGA DO NADA pic.twitter.com/QpcHdAGnuf — Pedro Scooby (@PedroScooby) March 21, 2022