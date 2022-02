BBB 22: Medo do paredão, almoço do Líder, sister aprendendo a usar máquina de lavar roupas; confira o que rolou

Após eliminação de Brunna Gonçalves brothers acordam preocupados com próximos paredões e provas do Líder.

Hoje é dia de festa do Líder! A manhã de hoje, 23, começou com os brother preocupados com o paredão pós eliminação de Brunna Gonçalves (30), teve "faxinão geral" e até passo a passo de como usar uma máquina de lavar para Jade Picon (20).





Larissa preocupada com o paredão

Na área externa da casa, Jessilane Alves (26) toma um cafézinho ao lado de Linn da Quebrada (31). A professora revela a Lina uma conversa com Larissa Tomasia (26)."Ela estava preocupada em relação aos meninos se articularem para votar nela essa semana porque ela está de treta com Arthur", disse ela, referindo-se ao último Jogo da Discórdia em que Arthur Aguiar (32), foi o alvo da influencer digital.







Jade Picon não quer ser líder novamente



A empresária revelou à Gustavo Marsengo (31) e Natália Deodato (22), que não irá dar seu melhor caso a próxima prova do Líder seja de resistência. Segundo ela, seu foco agora é vencer a prova do Anjo.

"Se for prova de resistência, dessa vez, eu estou fora. Quero ganhar Anjo e já ganhei duas lideranças (...) e não estou me sentindo tão ameaçada"

Faxinão geral

Finalmente o quarto Grunge recebeu o carinho que merecia. Jessilane, Tiago Abravanel (34), e Linn da Quebrada organizaram o cômodo e ficaram felizes com o resultado: "Olha esse quarto, Brasil!" disse Tiago. O ar de quarto novo deu esperança ao grupo pela vitória na próxima prova do Líder:

“Se Deus quiser alguém desse quarto vai ganhar o Líder de novo”, torceu o ator. E completou: “Jessilane, vamos ganhar esse Líder?”. "“Vamos, se Deus quiser!”, concordou a professora.







Almoço do Líder



O barão da piscadinha ganhou um almoço especial por ser o líder da semana. As convidadas para o evento foram: Eslovênia Marques (25), Natália Deodato e Jessilane Alves.

E como era de se imaginar, Lucas foi com seu look preferido da semana, o roupão de Líder.







Jade Picon pede para ensinarem a usar a maquina de lavar roupas



A empresária pediu para Laís Caldas (30), ajudá-la a usar a maquina de lavar na área externa da casa.

"Me ensina?", pediu Jade. A médica então, começa um passo a passo para a amiga.

