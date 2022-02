BBB 22: Maria pediu desculpas ao público horas antes de ser desclassificada do programa

Maria aproveitou o raio-x da manhã de hoje, 15, para se desculpar novamente sobre sua atitude com Natália no Jogo da Discórdia

Antes de ser desclassificada da 22º edição do Big Brother Brasil, Maria (21), usou o Raio-X dessa manhã,15, para pedir desculpas não só a Natália (22), mas também ao telespectador.



A atriz e cantora não sabia da decisão da produção ao gravar o vídeo. Ela afirmou ter uma tendência a ser agressiva com suas palavras, mas que essa agressividade nunca ultrapassou o limite transformando-se em algo físico. A ex-integrante do BBB 22, disse também que sabia que controlar essa sua tendência seria seu desafio dentro da casa e que ficou preocupada com sua atitude com Natália.



Ela seguiu o vídeo dizendo que já tinha percebido esse tipo de reação agressiva fora da casa, mas que dentro do reality, seria mais difícil de se cuidar. Para concluir, ela ressaltou as desculpas pedidas à companheira de casa e pediu desculpas também, ao público que assiste ao programa.



🚨 AGORA: Maria assume mais uma vez ter agredido Natália em Raio X, mas se desculpa pelo ato violento!



A produção ainda não se manifestou sobre os rumores de expulsão. #BBB22pic.twitter.com/gmZU9oJrCQ — POPTime • #BBB22 (@siteptbr) February 15, 2022

