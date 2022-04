BBB 22: Maria e Tiago Abravanel estão confirmados para ''dia 101'' do reality

Dia marcado para o reencontro dos brothers terá a presença de Maria e Tiago Abravanel

CARAS Digital Publicado em 25/04/2022, às 21h32

Falta apenas um dia para a Grande Final Big Brother Brasil 22. Após a eliminação de Eliezer (31) na noite de ontem, 24, Arthur Aguiar (31), Douglas Silva (33) e Paulo André (23) se tornaram os finalistas que vão disputar o prêmio de R$1,5 milhão.

Apesar do confinamento terminar amanhã, todos os brothers poderão se reunir mais uma vez! A Globo anunciou que o “dia 101”, de reencontro dos participantes do BBB 22, acontecerá na próxima quinta-feira, 28.

Assim como na edição passada, os brothers socializam e depois se reúnem na sala da casa mais vigiada do Brasil para uma dinâmica comandada pelo apresentador Tadeu Schmidt (47). Essa é a oportunidade que eles possuem para “lavar roupa suja”.

Neste dia, após saídas muito conturbadas do BBB 22, Maria(21) e Tiago Abravanel(34) tiveram suas presenças confirmadas na casa mais vigiada do Brasil.

Retorno de Maria

A atriz foi expulsa após agredir Natália Deodato (22) em um dos Jogos da Discórdia iniciais. A produção acabou entendendo que a sister infringiu as regras do programa e ela foi convidada a se retirar escondida da casa.

Através dos stories do Instagram, respondendo a um fã, Maria confirmou que retornará a casa do Big Brother.

A volta de Tiago Abravanel

Tiago Abravanel não aguentou a pressão do reality, faz as malas disfarçadamente e aproveitou o momento em que todos dormiam para desistir do programa. Após o acontecimento, o brothers foi até retirado da vinheta do programa.

Assim como a atriz, o neto do Silvio Santos (91) também confirmou a sua presença no reality. Hoje, 25, a assessoria do ator revelou que ele estará presente no "dia 101".